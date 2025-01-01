В Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники В ближайшее время ягоды поступят в продажу Поделиться Твитнуть

Эксперты Россельхознадзора осуществили контроль первой партии свежей клубники из Кыргызстана. Как сообщили в региональном управлении ведомства, общий вес ягоды, доставленной в Пермский край, составил 4,4 тонны.

По прибытии товара специалисты Россельхознадзора взяли образцы и проверили сопроводительную документацию.

Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», во ввезённой продукции не выявлено карантинных вредных организмов.

На данную партию продукции были оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие реализацию свежей клубники в торговых точках Пермского края.

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