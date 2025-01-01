Пермский «Амкар» вновь возглавил турнирную таблицу «Красно-чёрные» обыграли дома ФК «Волна Ковернино» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Футбольный клуб «Амкар Пермь» в матче пятого тура чемпионата Второй лиги Б в четвёртой группе обыграл 11 мая на домашнем поле ФК «Волна Ковернино» со счётом 3:1. Последние голы были забиты в концовке матча.

Первый мяч в ворота соперника отправил Даниил Зуев. Гостям удалось сравнять счёт в середине первого тайма. После фола во втором тайме «Волна» осталась в меньшинстве, Артём Котик реализовал пенальти на 80-й минуте, а в дополнительное время третий гол забил Джамал Дибиргаджиев.

Эта победа позволила «Амкару» снова выйти на первое место в турнирной таблице. У пермяков, «Оренбурга-2» и дзержинского «Химика» по 11 очков. «Волна» — на пятом месте с девятью очками.

Следующую игру 18 мая пермский футбольный клуб проведёт на выезде против казанского «Сокола». Команда по итогам четырёх игр находится на последнем месте таблицы, не набрав ни одного очка.

Прошлый матч для «Амкара» закончился нулевой ничьей. Игра проходила на выезде в Томске с местным КДВ.

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