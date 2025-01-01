«Амкар Пермь» сыграл вничью с ФК «КДВ» Второй матч подряд «красно-чёрные» играют со счётом 0:0 Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 4 мая, в рамках Второй лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ) команда «КДВ» из Томска принимала на своём поле «Амкар Пермь». Матч, проходивший на местном стадионе «Темп», завершился нулевой ничьей.

«Хорошая, боевая игра. Те ожидания, которые у нас были, они соответствовали игре на поле. Рисунок, в который мы хотели играть, получался, создавали и подходы хорошие, и моменты были для реализации, чуть не хватало точных ударов для завершения. Сам накал борьбы ушёл больше в длину, обе команды были нацелены на победу. В принципе были ближе к победе, нежели соперник», — прокомментировал результаты игры главный тренер «красно-чёрных» Андрей Блажко.

Он добавил, что задача в этом сезоне перед клубом стоит одна — выиграть в каждой игре.

По итогам четвёртого тура «Амкар» набрал восемь очков. Пока команда остаётся на первом месте в турнирной таблице. Впереди у пермяков игра на домашнем поле. «Амкар» примет ФК «Волна Ковернино» в следующее воскресенье, 11 мая.

Напомним, это вторая подряд нулевая ничья. Ранее «Амкар Пермь» не сумел обыграть дома ФК «Оренбург-2». При этом сезон пермские футболисты начали с двух уверенных побед.

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