В Соликамском округе Прикамья зажглись три Вечных огня Газ проведён к мемориалам в сёлах Городище, Половодово и Родники Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Александра Русанова

В Соликамском муниципальном округе в честь 80-летия Победы были зажжены три Вечных огня. Александр Русанов, глава Соликамска, поделился в своём telegram-канале информацией о том, что администрация города и эксперты из «Газпром газораспределение Пермь» приложили совместные усилия для обеспечения стабильной подачи газа к мемориалам в сёлах Городище, Половодово и Родники. На торжественном мероприятии присутствовали представители местной власти и жители округа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 мая впервые Вечные огни осветили мемориальные комплексы в двух населённых пунктах Прикамья — в Карагае и Александровске. Огонь, зажжённый на этих мемориалах, был доставлен от Могилы Неизвестного Солдата, расположенной в Москве. Отмечалось, что в Александровске Вечного огня не существовало вовсе, а в Карагае он зажигался лишь в дни памяти. Чтобы обеспечить мемориалы газом, специалисты «Газпрома» проложили газопровод длиной 115 м в Александровске и 17 м в Карагае.

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