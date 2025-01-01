В Карагае и Александровске Пермского края 6 мая зажгли Вечный огонь Регион принял участие в общероссийской акции Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Пермский край стал участником общероссийской акции «Храним огонь Победы», организованной ПАО «Газпром». Сегодня, 6 мая, в разных уголках России зажглись 80 Вечных огней. В том числе впервые Вечные огни осветили мемориальные комплексы в двух населённых пунктах Прикамья — в Карагае и Александровске. Огонь, зажжённый на этих мемориалах, был доставлен от Могилы Неизвестного Солдата, расположенной в Москве. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

До сегодняшнего дня в Александровске Вечного огня не существовало, а в Карагае он зажигался лишь в дни памяти. Чтобы обеспечить мемориалы газом, специалисты «Газпрома» проложили газопровод длиной 115 м в Александровске и 17 м в Карагае.

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

«Помним подвиг жителей Александровска и Карагая. В Александровске в годы войны работали эвакогоспитали и эвакуированные предприятия. В июле 1941 года в здании Карагайской школы был открыт эвакогоспиталь №3796, а в Менделеево — распределительный медпункт для бойцов со всех фронтов. Трое жителей Александровского округа и восемь жителей Карагайского округа были удостоены звания «Герой Советского Союза». Гордимся нашими земляками!» — написал глава региона.

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