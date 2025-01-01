В Пермь возвращается тёплая весенняя погода Но в воскресенье пройдут дожди Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Погоду в Пермском крае 10 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков при северо-восточном умеренном ветре. Днём воздух прогреется до +10…+15°С, в Перми столбик термометра поднимется до +15°С.

В воскресенье, 11 мая, циклон вызовет дожди. Причём днём зона осадков увеличится, и дожди станут интенсивнее. В Перми во второй половине дня пройдёт умеренный дождь. Ветер, дующий с востока со скоростью 4-9 м/с, в течение дня изменит направление на южное и усилится до 8-13 м/с.

Ночная температура воздуха составит +3…+8°С. В Перми ожидается +7°С. Днём потеплеет до +11…+16°С, в Перми до +13°С.

Как сообщили в Пермском гидрометцентре, согласно предварительным данным, с 13 по 15 мая на большей части Пермского края установится сухая и тёплая погода. Исключением станут северные районы, где 13 мая ещё вероятны дожди.

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