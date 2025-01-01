Стало известно, кто потерял туфлю на Параде Победы в Перми «Золушкой» оказалась младший инспектор ГУФСИН Кристина Трутнева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми во время Парада Победы 9 мая произошел инцидент: одна из участниц, маршируя в составе колонны по центральной площади, лишилась туфельки, но, проявив выдержку, не нарушила порядок и продолжила движение.

Как выяснило издание kp.ru, «Золушкой» оказалась Кристина Трутнева, работающая младшим инспектором в отделе охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю.

По словам Кристины, она планировала вернуться на место, где проходил строй, чтобы забрать свою потерянную обувь, но к тому времени туфля уже попала в руки журналистов.

Девушка объяснила, как потеряла обувь. Она рассказала, что когда шла в парадном строю, кто-то случайно наступил ей на ногу сзади, и она почувствовала, что туфля соскочила.

В итоге все закончилось хорошо, и домой Кристина возвращалась уже в своей обуви.

Напомним, что в прошлом году на Параде Победы в Перми произошел похожий случай. Тогда туфлю по аналогичной причине потеряла другая сотрудницей ГУФСИН Екатерина Хлебникова. За стойкость в последствии её наградил губернатор края.

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