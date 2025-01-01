В строй Бессмертного полка в Перми в этом году встали более 50 тысяч жителей В очном формате акция прошла впервые с 2022 года Поделиться Твитнуть

Впервые с 2022 года в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы народное шествие «Бессмертный полк» в Перми состоялось в реальном формате. Оно прошло 9 мая после торжественного парада войск Пермского гарнизона по Комсомольскому проспекту, Октябрьской площади, ул. Ленина до главной сцены у Театра-Театра. В рядах колонны шли более 50 тыс. человек, неся транспаранты и фотографии своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, об этом сообщили местные власти.

В этом году жителям Прикамья было предложено более 10 различных способов почтить память героев в День Победы, в том числе онлайн-формат «Бессмертного полка», который прошёл в интернете и на медиафасадах. Также были организованы «Стены памяти» в учреждениях, на предприятиях, в компаниях и образовательных организациях, где сотрудники, школьники и студенты могли разместить фотографии своих ветеранов. Кроме того, прошла акция «Бессмертный автополк», в рамках которой жители Перми размещали портреты своих родственников на окнах автомобилей.

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