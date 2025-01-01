Приток воды в Камское водохранилище в Перми превысил среднегодовой максимум Ожидается дальнейшее увеличение притока Поделиться Твитнуть

Как сообщают информационные ресурсы РусГидро, 9 мая 2025 года приток воды в Камское водохранилище достиг 10800 куб. м/сек. Этот показатель превышает среднегодовое значение.

Приток воды пока чуть меньше максимума 2022 года и значительно меньше максимума 2020 года: тогда было 13100 куб.м/сек. Учитывая продолжающиеся дожди, можно ожидать дальнейшего превышения сегодняшнего максимума и сохранения значительного притока в течение всей второй декады мая; а, следовательно, и увеличения сбросов воды в нижний бьеф к середине декады.

Камская ГЭС, как уже сообщалось, 1 мая впервые за два года открыла все 23 затвора сливных шлюзов плотины. Это было связано с аномальным снегопадом 28 апреля и последующим таянием снега.





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