КамГЭС впервые за два года открывает все шлюзы Снегопад 28 апреля изменил прогнозы паводка Поделиться Твитнуть

Информационные ресурсы РусГидро сообщают, что 1 мая 2025 Камская ГЭС откроет все 23 затвора водосливной плотины. Подобное происходит впервые после двухлетнего отсутствия полного транзитного пропуска воды через плотину.

Решение было принято в соответствии с режимом, заданным Федеральным агентством водных ресурсов. Фактором, в первую очередь повлиявшим на изменения гидрологической обстановки, стал рекордный снегопад, прошедший 28 апреля 2025 года.

На 30 апреля уровень воды верхнего бьефа Камской ГЭС поднялся до отметки 105,57 м. Уровень воды в нижнем бьефе Камской ГЭС достиг отметки 89,65 м. Среднесуточный приток к створу Камской ГЭС за 29 апреля составил 9150 м³/сек, расход – 3739 м³/сек.

Гидрологи прогнозируют, что со 2 мая общий среднесуточный расход воды через турбины Камской ГЭС и, соответственно, водосброс составит 6 тыс. м³/сек, уровень нижнего бьефа может достигнуть отметки 91,3 м. Дальнейшее изменение сбросных расходов будет определяться характером развития весеннего половодья и решениями Росводресурсов.

Ранее в СМИ сообщалось о многочисленных катастрофических последствиях рекордного снегопада.





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