Из Перми на три часа задерживается рейс в Анталью Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пятницу, 9 мая, вылет рейса из Перми в Анталью задерживается. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Речь идет о рейсе ZF 863 авиакомпании Azur Air. Изначально планировалось, что самолет вылетит из краевой столицы в 22:40, но теперь время вылета перенесено на 22:10.





Аналогичная ситуация наблюдается и с обратным рейсом ZF 864 той же авиакомпании. По расписанию самолет должен был приземлиться в 20:55, однако, согласно последним данным, это произойдет в 00:45.





Ранее «Новый компаньон» сообщал о задержке вылета самолета из Перми в Шарм-эль-Шейх на девять часов. Ранее также не могли вылететь из Перми рейсы в Москву, часть из них была отменена.

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