Авиарейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задерживается на 9 часов Аналогично и с обратным рейсом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми на 9 часов задерживается вылет самолёта в Шарм-эль-Шейх. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс U6 1513 авиакомпании Ural Airlines изначально должен был вылететь в 09:55 по местному времени, сейчас же вылет перенесли на 19:00. Обратный рейс U6 1514 также задерживается: вместо 07:40 он приземлится в 17:40.

О причинах задержки рейсов не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что из Перми не могли вылететь самолёты в Москву, часть рейсов была отменена. Как рассказали изданию в «Аэрофлоте», это связано с вынужденной корректировкой расписания после ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной России.

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