Из Перми 8 мая отменяются авиарейсы в Москву Некоторые рейсы переносятся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми 8 мая отменяются авиарейсы в Москву. Информация следует из данных онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, отменены два рейса «Аэрофлота», следующие в столичный аэропорт Шереметьево. Речь идёт о рейсах СУ 1395 в 06:25 и СУ 1201 в 13:30. Кроме этого, на два часа — с 16:00 на 18:00 переносится вылет рейса СУ 1203.

Согласно данным табло, не могут вылететь самолёты и в Пермь. Например, отменены рейсы СУ 1394 и СУ 1200 из Москвы.

По данным Росавиации, сейчас аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, принимают и отправляют рейсы. На сегодняшнее утро в указанных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилёт — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек.

Ожидается, что к 18:00 сегодня, 8 мая, аэропорты вернутся к штатному расписанию.

Как рассказали «Новому компаньону» в «Аэрофлоте», это связано с вынужденной корректировкой расписания после ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной России.

«В интересах пассажиров и для предоставления им возможности дальнейшего планирования поездки наиболее удобным для них образом, пассажирам отменённых рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств. Если билет приобретён на сайте или в офисах собственных продаж Аэрофлота, возврат произойдёт автоматически (как правило, процедура занимает не более одного дня). Срок зачисления денежных средств зависит от правил банка-эмитента. Пассажирам, оформившим билеты в агентствах, необходимо обратиться за возвратом по месту приобретения билетов», — прокомментировали в компании.

При этом клиенты, которым оформлен возврат, могут в течение 3-х суток от времени вылета отменённого рейса приобрести билет на новую дату с сохранением класса обслуживания, тарифа и маршрута. Вылет по новому билету должен состояться в пределах 7 дней от даты отменённого рейса.





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