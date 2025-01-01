Автобус из Пермского края заинтересовал Александра Бастрыкина Глава Следственного комитета поручил проверить безопасность оказания транспортных услуг в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Информационные ресурсы Следственного комитета РФ сообщают, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Березниках Пермского края.

Проверка организована по сигналу в соцсетях. Сообщается, что 7 мая нынешнего года водитель березниковского автобуса, не убедившись в завершении посадки и высадки пассажиров, начал движение от остановочного пункта, в результате чего пожилая пассажирка упала на проезжую часть, ударившись рукой.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка этой информации.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и о принятом по итогам решении.





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