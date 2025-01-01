Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В центре Перми частично восстановлено движение транспорта В общественном транспорте в честь праздника действует бесплатный проезд Поделиться Твитнуть

Как сообщает Министерство транспорта Пермского края, на улицах Пушкина, Революции и Петропавловской в Перми восстановлено движение автотранспорта. Улицы перекрывались на время военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и прохождения колонны «Бессмертного полка».

Продолжает действовать ограничение на проезд по Октябрьской площади и некоторым улицам краевой столицы.

Общественный транспорт 9 мая работает в продлённом режиме, чтобы пермяки смогли уехать в отдалённые микрорайоны после праздничного салюта. Отправления будут совершены после 23:30 по всем основным направлениям. Транспорт проследует по обычным маршрутам.

В 23:20 от Перми II (в 23:27 от Перми I) отправится электричка по кольцевому маршруту.

Проезд в городских автобусах и трамваях в этот день будет бесплатным. Кроме того, на ряде маршрутов будет увеличено количество отправлений в течение дня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.