Власти Перми сообщили о масштабных ограничениях в движении транспорта 9 мая Они связаны с празднованием 80-летия Победы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

9 мая 2025 года в Перми в связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вводится ряд ограничений на движение транспорта в центральной части города. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона и администрации Перми.

Так, с полуночи до 15:00 будет полностью перекрыта Октябрьская площадь для любого транспорта.

В этот же день, с 05:00 до 23:00, движение всех видов транспорта, кроме трамваев, будет ограничено по следующим улицам:

— Ленина (от Борчанинова до Крисанова);

— Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

С 05:00 до 15:00, кроме трамваев, проезд будет закрыт по:

— Куйбышева (от Петропавловской до Пермской);

— чётной стороне Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Монастырской, без перекрытия Советской);

— Комсомольскому проспекту (обе стороны) от Петропавловской до Революции;

— Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»);

— Пермской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);

— Екатерининской (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);

— Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);

— Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»);

— Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»).

Движение трамваев по этим улицам будет приостановлено с 09:00 до 13:30.

С 05:00 до 13:30 ограничено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улицам:

— Революции (от Куйбышева до Сибирской);

— Комсомольский проспект (обе стороны) от Революции до Глеба Успенского.

Движение общественного транспорта по этим улицам будет перекрыто с 08:00 до 13:30.

На время прохождения колонны 9 мая, с 10:00 до 13:00, будет закрыта ул. Попова (от Петропавловской до Пермской).

С 10:00 до 23:00 движение трамваев будет приостанавливаться на время прохождения колонны или массового движения пешеходов по ул. Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

С 22:30 до 23:30 будет закрыта для транспорта и пешеходов ул. Попова (от Окулова до Борцов Революции, включая мост через Каму).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.