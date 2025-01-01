Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В военном параде на Октябрьской площади в Перми участвовало более 2000 военнослужащих и курсантов Впервые с 2022 года прошла колонна «Бессмертного полка» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Дмитрия Махонина

На Октябрьской площади в Перми завершился военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает официальный портал правительства Пермского края, в параде приняли участие более десятка парадных расчётов, в состав которых вошли порядка 2 тыс. человек из военных и силовых ведомств, а также курсанты военных училищ. Парад открывала рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина войск нацгвардии РФ; завершал прохождение пеших колонн парадный расчёт кинологического факультета Пермского военного института войск Национальной гвардии РФ вместе с питомцами — служебными собаками.

В прохождении расчётов механизированных колонн приняло участие более 30 единиц военной техники. Кроме танка Т-34, дошедшего до Берлина, и машины реактивного залпового огня «катюша», через Октябрьскую площадь прошли «УАЗ-Есаул», БТР-82-А с вооружением, БТР-80 с вооружением, кривошипно-шатунный механизм КамАЗ, «Урал-Next», КамАЗ «Патруль», ГАЗ «Тигр», «Урал» МТО-43206-0651, «Урал» АТЗ-8, «Урал» 4320-0111-41 «Звезда», «Урал» с гаубицей Д-30, автомобиль с пушкой МТ-12 («рапира»), автомобиль «Урал» с зенитной установкой ЗУ-23, реактивная система залпового огня «Град», «Мста-Б» — российская буксируемая 152-мм гаубица, «Нона-СВК» — 120-мм батальонное самоходное орудие, самоходное орудие «Вена».

Часть военной техники в течение всего дня 9 мая будет представлена на ул. Ленина у Театра-Театра.

Зрителями торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и военной техники стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Перми и края. Ветеранам заботливо выдали пледы для защиты от ветра.

Впервые с 2022 года в очном режиме в Перми прошло шествие «Бессмертного полка». В телеграм-канале главы Прикамья Дмитрия Махонина говорится, что в колонне прошло более 50 тыс. жителей Перми.

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