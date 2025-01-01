Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По информации территориальных управлений ведомства, в большинстве аэропортов уже нет скоплений граждан. Вместе с тем, из-за позднего прибытия самолётов в региональных аэропортах ещё есть задержки рейсов более чем на два часа.

Больше всего отклонений в расписании фиксируется в аэропортах Сочи и Казани. Также ожидают вылета задержанные рейсы в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите. Часть из них отправится к месту назначения утром 9 мая.





Ранее сообщалось, что из Перми 8 мая отменяются авиарейсы в Москву. Информация следует из данных онлайн-табло аэропорта Большое Савино.





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