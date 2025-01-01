В Перми оштрафовали 38 любителей тонированных и «заниженных» авто Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми оштрафовали 38 любителей тонированных и «заниженных» авто. Об этом сообщает городская ГИБДД в своих социальных сетях.

Как рассказали в ведомстве, городское автосообщество провело встречу любителей «заниженных» и тонированных автомобилей, где автолюбители представили свои транспортные средства. В Госавтоинспекции напомнили, что передвигаться по дорогам на тонированных автомобилях, и автомобилях, в конструкцию которых внесены незарегистрированные изменения, запрещено. За это предполагается штраф.

Чтобы этого избежать, доставить автомобиль в нужное место можно с помощью эвакуатора. Встреча автомобилистов закончилась 38 административными материалами.

Ранее сообщалось , что в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции краевой столицы провели акцию «Георгиевская ленточка».





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