Пермская Госавтоинспекция раздала автомобилистам георгиевские ленты

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции краевой столицы провели акцию «Георгиевская ленточка».

В мероприятии приняли участие юные инспекторы дорожного движения, кадеты и представители общественности. Организаторы напомнили о правилах безопасности на дороге, поздравили всех с приближающимся праздником Победы и вручили Георгиевские ленточки.

Ранее сообщалось, что также студотряды Прикамья выйдут на улицы региона, чтобы вручить жителям один из главных символов Победы — георгиевскую ленту.





Начиная с 5 мая и заканчивая 9-м, представители студенческих отрядов будут разносить георгиевские ленты в рамках акции «Поклонимся великим тем годам» и проекта «Мы помним, и мы гордимся». Георгиевская лента станет признанием подвига тех, кто отстоял мир в Великой Отечественной войне.