В Перми 9 мая будет не более +9 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные жителей Пермского края ожидают две порции осадков. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Первая будет 9 мая в центральных, южных и восточных районах края, вторая — днём 11 мая и ночью 12 мая от черноморского циклона. В сумме эти два циклона могут принести до половины месячной нормы осадков в восточной части края и до трети — в центральных районах. Меньше всего дождей будет на северо-западе.

Из-за дождей 9 мая воздух в регионе прогреется лишь до +10 градусов, исключение — юго-восток региона, где будет до +14 градусов. В краевой столице в этот день будет не более +9 градусов, отмечают синоптики. Количество осадков в Перми — до 10 мм, на востоке края может выпасть более 20 мм.

В ночь на 10 мая в регионе ожидаются заморозки, в Перми будет до +5 градусов. В течение дня будет слабый ветер.

Днём 11 мая ожидается усиление юго-восточного ветра и дожди с количеством осадков до 10-15 мм, снова больше их будет на востоке края. Температура воздуха днём в основном +8…+13˚, на юге края, возможно, потеплеет до +15˚ и выше.

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