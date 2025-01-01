Трудинспекция Прикамья расследует смерть сотрудника «Золотого яблока» на рабочем месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трудовая инспекция проводит расследование ухудшения здоровья сотрудника «Золотого яблока». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет обстоятельства ухудшения здоровья продавца-консультанта ООО «Золотое яблоко», который 1 мая был госпитализирован и впоследствии скончался. На данный момент извещение от работодателя в инспекцию не поступило.





Вместе с тем, у работодателя запрашивается информация о трудовой деятельности сотрудника для определения причин инцидента, в частности, будет проверено, мог ли режим труда и отдыха негативно сказаться на его здоровье. Также планируется запросить результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

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