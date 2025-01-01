Вылеты из Перми в аэропорты Центральной части России отменяются и задерживаются Воздушные гавани временно закрыты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края сообщает о том, что временно закрыты аэропорты Центральной части России. Вылеты в них задерживаются или отменяются.

В связи с этим продолжают действовать ограничения и в международном аэропорте Пермь.

Напомним, были отменены самолёты до столичных Внуково и Шереметьево, которые должны были вылететь в 23:20 6 мая (ДР 432), а также в 6:10 (ДР 434), 6:25 (СУ 1395), 7:05 (ДР 6512), 13:30 (СУ 1201), 16:00 (СУ 1203), 23:25 (ДР 432) 7 мая. Отменён рейс до Сочи.

Согласно онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, несколько вылетов задерживаются. Так, вылет из Перми в Самару авиакомпании «ЮВТ Аэро» рейса «ЮВ 245» был запланирован на 14:20, время перенесли на 01:40 8 мая. Рейс «ЮВ 215» в Усинск перенесли с 17:55 на 21:30, «СУ 1769» в Москву — с 20:20 на 23:00, «ЮВ 542» в Казань — с 22:20 7 мая на 04:50 8 мая. Также задерживаются рейсы «5G 777» в Ереван (с 20:10 7 мая до 03:00 8 мая) и «ZF 863» в Анталью (с 02:10 до 03:50 8 мая).

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