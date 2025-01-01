Алёна Бронникова В аэропорту Перми растёт количество задержанных и отменённых рейсов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми растёт количество задержанных и отменённых авиарейсов. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, на данный момент в Москву отменены 6 самолётов до столичных Внуково и Шереметьево, которые должны были вылететь в 23:20 6 мая (ДР 432), а также в 6:10 (ДР 434), 6:25 (СУ 1395), 7:05 (ДР 6512), 13:30 (СУ 12:01) и 16:00 (СУ 1203) 7 мая. Отменён рейс до Сочи.

Кроме того, задерживается рейс в Самару, Усинск, Казань и Ереван. Вылет из Перми в Самару авиакомпании «ЮВТ Аэро» рейса «ЮВ 245» был запланирован на 14:20, время перенесли на 20:30. Рейс «ЮВ 215» в Усинск перенесли с 17:55 на 23:50, «ЮВ 542» в Казань — с 22:20 7 мая на 04:00 8 мая.

Как писал ранее «Новый компаньон», 7 мая также отменили самолёт из Перми в Сочи, а вылет в Ереван отложили до 2 часов ночи 8 мая. По информации Росавиации, аэропорты московского авиаузла закрывались вечером 6 мая и ночью 7 мая из-за атаки беспилотников, также план «Ковёр» объявлялся в аэропорту Сочи, Казани, Нижнекамске, Кирове и Санкт-Петербурге. Авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.

АО «Международный аэропорт «Пермь»

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