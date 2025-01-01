В аэропорту Перми отменены несколько рейсов в Москву и Сочи Рейс в Ереван и ещё один в Шереметьево задержаны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми отменены несколько рейсов. Как следует из данных онлайн-табло Большого Савино, не будут выполнены четыре перелёта в Москву и один в Сочи.

Так, отменены рейсы «Победы» ДР 432 и ДР 434 во Внуково и ДР 6512 в Шереметьево, а также столичный рейс «Аэрофлота» СУ 1201. Не будет выполнен рейс ДР 366 в Сочи.

До 13:30 задержан вылет в Шереметьево самолёта «Аэрофлота» (СУ 1395), а рейс 5G 777 авиакомпании «Ширак Авиа» в Ереван отложен до 2 часов ночи 8 мая.

Напомним, как сообщали в Росавиации, аэропорты московского авиаузла закрывались вечером 6 мая и ночью 7 мая из-за атаки беспилотников, также план «Ковёр» объявлялся в аэропорту Сочи.

В Росавиации заявили, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. Проводятся вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предлагается возможность перебронирования на другие самолёты при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.





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