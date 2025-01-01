Алёна Бронникова На участке трассы Пермь—Березники изменят схему движения до конца сентября Корректировки связаны с реконструкцией дороги Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке автодороги Пермь—Березники изменится схема движения транспорта. Корректировки будут действовать до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

«Как сообщили в КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края, изменение схемы движения вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении реконструкции автодороги Пермь—Березники с устройством кольцевой развязки», — пояснили в ведомстве.

Речь идёт об участке в м/р Новожилово под Березниками, рядом со спортивной базой «Азот». Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Ранее «Новый компаньон» подробно писал о том, какие улицы в центре Перми 9 мая будут закрыты для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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