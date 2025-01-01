Алина Наумова На рынке новостроек в Прикамье средняя цена «квадрата» превысила 142 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал статистику по объёму ввода жилья в Пермском крае за январь-март 2025 года.

Из документа следует, что всего в 1 квартале 2025 года в Пермском крае построено 6970 квартир: в январе 2025 года были сданы объекты общей площадью 144,4 тыс. кв. м., в феврале — 157,6 тыс. кв. м., а в марте — 284,3 тыс. кв. м. Совокупная площадь сданных квартир составила 586,3 тыс. кв. м. По статистике ввода жилья это на 34,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





На долю индивидуального домостроения в январе-марте 2025 года пришлось 64,3% от общего объёма введённого жилья. Жители Прикамья за счёт собственных и привлечённых средств с начала года построили жилые дома общей площадью 377 тыс. кв. метров — это на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.





При этом в документе Пермьстата указано, что в 1 квартале 2025 года на первичном рынке недвижимости Пермского края по сравнению с 4 кварталом 2024 года стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 3,4%, а на вторичном — на 6,9%. В 2025 году на рынке новостроек средняя цена «квадрата» составила более 142 тыс. руб., когда как в аналогичном периоде прошлого года показатель был 125 тыс. руб. В готовых квартирах «квадрат» в среднем стоит 122 тыс. руб., в том году цена была более 99 тыс. руб.

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