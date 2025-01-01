Алина Наумова В Прикамье количество ДТП за год выросло более чем на 13% В 2025 году в авариях погибло 45 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За I квартал 2025 года в Прикамье произошло 426 дорожно-транспортных происшествий, что на 13,6% больше, чем в этот же период годом ранее. Об этом сообщает Пермьстат.

Из документа следует, что из общего количества ДТП 66 аварий произошло с участием несовершеннолетних до 16 лет, что на 40,4% больше, чем в январе-марте 2024 года.





Всего в автоавариях получили травмы 613 человек, включая 81 ребёнка. Показатель по полученным ранениям в этом году на 35% выше января-марта 2024 года. Статистика по детским травмам в ДТП в этом году на 62% больше, чем годом ранее. Всего за I квартал 2025 года в авариях на территории Прикамья погибло 45 человек, из них один ребёнок.





Ранее также сообщалось , что по итогам прошлого года в Пермском крае зафиксировано 2013 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 219 человек, в том числе 8 детей. Ещё 2554 человека, включая 331 ребёнка, получили ранения различной степени тяжести. При этом количество ДТП с пострадавшими в регионе по сравнению с 2023 годом снизилось на 1,9%, число погибших уменьшилось на 12,1%.

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