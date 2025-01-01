Елена Бардукова В 2024 году в Пермском крае в дорожно-транспортных происшествиях погибло 218 человек Зарегистрировано 2017 ДТП Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

По итогам прошлого года в Пермском крае зафиксировано 2013 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 219 человек, в том числе 8 детей. Ещё 2554 человека, включая 331 ребёнка, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников.

Он отметил, что по количеству ДТП Прикамье занимает 24 место по стране и шестое — в Приволжском федеральном округе. При этом количество ДТП с пострадавшими в регионе по сравнению с 2023 годом снизилось на 1,9%, число погибших уменьшилось на 12,1%.

Наибольшее количество аварий — 747 — произошло в Перми. В них погибли 47 человек, пострадал 931 человек. На втором месте по этому показателю — Пермский район (125 ДТП, 11 погибших, 172 пострадавших), на третьем — Березниковский городской округ (113 ДТП, 13 погибших, 173 пострадавших), на четвёртом — Соликамск (105 ДТП, 9 погибших, 127 пострадавших), на пятом — Кунгурский округ со 102 ДТП, девятью погибшими и 125 травмированными.

По словам Вячеслава Кадочникова, преобладает такой вид ДТП, как столкновение, зарегистрировано 839 таких ДТП. На втором месте — наезды на пешеходов (585).

По вине водителей без права управления транспортным средством произошло 283 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 25 человек, ещё 366 получили травмы различной степени тяжести. При этом в целом за год за управление транспортным средством без водительского удостоверения или не имеющего на него права сотрудники краевой Госавтоинспекции задержали 10,7 тыс. водителей.

С участием водителей в нетрезвом виде зарегистрировано 250 ДТП, 56 погибших и 242 пострадавших. За год в общей сложности по разным статьям УК задержано более 9,7 тыс. водителей в нетрезвом состоянии. Вячеслав Кадочников отметил, что по сравнению с 2023 годом этот вид аварийности показал снижение, что связано, в том числе, с решением премировать жителей Прикамья за сообщения о нетрезвых водителях.

Основная причина ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям движения (682). Это 33,8% от всех ДТП в регионе. Также в «лидерах» — несоблюдение очерёдности проезда (309) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (233). Что касается наездов на пешеходов, их зарегистрировано 585 (снижение на 5,8% по сравнению с 2023 годом). В части непредоставления преимущества пешеходам Госавтоинспекцией пресечено 21,2 тыс. нарушений. Что касается нарушения ПДД самими пешеходами, таковых зафиксировано 24,8 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.