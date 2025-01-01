В Пермском крае продолжает падать рождаемость При этом растёт количество браков Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным Пермьстата, демографические показатели Пермского края в январе-феврале 2025 года демонстрировали отрицательную динамику по сравнению с АППГ. Наблюдалось уменьшение количества как новорождённых, так и умерших. Итогом стало сокращение численности населения региона.

Как уточнили в ведомстве, за первые два месяца года на свет появилось 3406 младенцев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3631. Количество умерших снизилось с 6376 до 5917 человек. Естественная убыль населения за январь-февраль 2025 года достигла 2511 человек.

Позитивным моментом стало увеличение числа заключённых браков (1906 в январе-феврале 2025 года против 1500 в январе-феврале 2024-го) и уменьшение количества разводов (1218 и 1895 соответственно).

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