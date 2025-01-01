В Перми высадили саженец пережившего Сталинградскую битву легендарного тополя Он будет расти на территории ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Перми высадили отросток знаменитого волгоградского тополя, который смог пережить Сталинградскую битву в 1943 году. Торжественная церемония прошла в рамках общероссийской акции «Сад памяти», посвящённой 80-й годовщине Победы, в Пермском госуниверситете.

В событии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, учащиеся, преподаватели и заслуженные ветераны университета. Саженец олицетворяет преемственность поколений и память о героическом подвиге советского народа.

Подлинный тополь, которому уже 90 лет, произрастает в Волгограде и служит символом несгибаемой воли. Отростки «Тополя Победы» были получены методом микроклонирования, каждый из них имеет индивидуальный номер и подтверждающий сертификат, сообщили в минприроды.

Данная акция направлена на формирование коллекции символических деревьев и поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

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