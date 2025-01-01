Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми на выходные с 8 по 11 мая Будет прохладно и дождливо Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Согласно информации, предоставленной «Яндекс Погодой», в течение майских праздников с 8 по 11 мая в Перми ожидается преимущественно облачная и дождливая погода.

8 мая прогнозируется дождливый день с плотной облачностью, температура поднимется до +15 градусов, будет умеренный ветер и атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

9 мая сохранится пасмурная погода, в первой половине дня вероятен дождь, температура понизится до +11 градусов.

10 и 11 мая температурный режим останется на уровне +11...+12 градусов. В оба дня ожидаются осадки в виде дождя. Скорость ветра в эти дни не превысит 5 м/с.

Стоит отметить, что из-за высокой влажности и ветра ощущаемая температура будет ниже, чем фактическая, то есть не превысит +11 градусов.

Для составления прогноза сервис «Яндекс Погода» использует технологии Метеум и OmniCast, объединяющие традиционные методы метеорологии с алгоритмами машинного обучения. Метеум анализирует данные из пяти независимых метеорологических моделей, учитывая информацию с радаров, спутников и наземных станций. Это первая технология, обучающаяся на данных с приборов и на сообщениях пользователей, которых ежедневно поступает более 3 млн.

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