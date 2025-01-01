Группа туристов потерпела крушение на сплаве в Прикамье Один из катамаранов с вещами унесло течением Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В Прикамье 1 мая на реке Койве группа туристов из 15 человек во время сплава попала под низко склонившиеся над водой деревья, так называемые «расчёски». Всем удалось самостоятельно выбраться на берег, однако один из двух катамаранов унесло течением.

Информация о крушении появилась в пермских соцсетях. Как рассказала на стене своей страницы ВКонтакте Ирина Дергоусова, водный маршрут начинался от п. Тёплая гора в Горнозаводском округе. Происшествие привело к потере почти всех личных вещей и одного катамарана.

«13 человек эвакуировались через тайгу автостопом на электричке. Двоих, предварительно одев в оставшуюся сухую одежду, с двумя вёслами, отправили на выжившем катамаране попытаться найти уплывшие вещи. Встретили ребят в п. Бисере на следующий день. Второй сломанный и уплывший катамаран они спасли», — сообщает автор.

Некоторые вещи туристам удалось найти, однако большая часть пропала, в том числе личных вещей, дорогих и нужных для участников сплава. Тех туристов, кто может в ближайшее время оказаться на этом маршруте, просят помочь в поиске.

Ранее стало известно, что 4 мая во время сплава по реке Бабке в Кунгурском округе Пермского края девушка выпала из пакрафта. К месту происшествия были вызваны спасатели и скорая помощь. Туристке удалось избежать и травм и не пострадать.

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