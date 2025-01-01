Алёна Бронникова В Пермском крае девушка выпала из лодки во время сплава по реке Бабке Инцидент произошёл 4 мая Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисково - спасательная служба КМО(16+)" ВКонтакте

В Пермском крае 4 мая произошёл инцидент на реке Бабке, вблизи д. Саркаево. Во время сплава девушка выпала из пакрафта. Туристы вызвали спасателей, которые передали её врачам. Об этом рассказал «Рифей».

«На телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа 4 мая в районе 16:00 поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что на р. Бабке во время сплава девушка выпала из лодки (пакрафт), требуется помощь спасателей. По прибытии к месту вызова на лодке спасатели обнаружили сплавщиков», — сообщается в официальной группе ППС КМО ВКонтакте.

Выпавшая из сплавсредства девушка, 1994 г.р., была эвакуирована спасателями на лодке до берега, где уже ждала бригада скорой помощи. Отмечается, что туристка в результате происшествия не пострадала, в медицинской помощи не нуждается.

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