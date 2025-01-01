В Прикамье реконструируют мост через реку Шудья Строительные работы будут завершены к 2026 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае стартовали работы по возведению мостового перехода через реку Шудья (расположен на трассе Красновишерск-Антипино), сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве отметили, что мост играет важную роль в соединении поселений, расположенных в южной части Красновишерского городского округа, с административным центром региона и центром округа. Помимо этого, по мосту курсируют два муниципальных автобусных маршрута под номерами 575 (Красновишерск — деревня Ваньковка) и 577 (Красновишерск — поселок С. Колчим). Он также используется для доставки школьников к учебным заведениям, обеспечения населения почтовыми и медицинскими услугами.

После завершения реконструкции будет обеспечена бесперебойная транспортная связь между сельскими населенными пунктами Верх-Язьвинской территории и сетью дорог с твердым покрытием, в частности, с автодорогой «Соликамск-Красновишерск».

Планируется, что все строительные работы будут завершены к 2026 году.

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