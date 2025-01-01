В Пермский край пришла партия современной противопожарной техники Муниципалитеты получили девять автоцистерн Поделиться Твитнуть

В среду, 7 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал пожарным подразделениям региона ключи от девяти современных автоцистерн. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что новая техника будет направлена в противопожарные отряды, дислоцирующиеся в шести территориях: Ленинском районе Перми, Пермском, Юсьвинском, Карагайском, Верещагинском и Лысьвенском округах.

Он также напомнил, что за последние два года в муниципалитеты было направлено 20 современных автоцистерн. До конца текущего года планируется закупить еще 10 единиц техники и направить их в муниципальные образования.

Губернатор также поздравил сотрудников пожарной охраны с прошедшим профессиональным праздником, отмечаемым 30 апреля, и приближающимся Днем Победы.

В Министерстве территориальной безопасности отметили, что новые машины отличаются повышенной вместимостью — они рассчитаны на семь человек, вместо прежних шести. Усовершенствована эргономика оборудования для пожаротушения, размещенного в автомобиле. Улучшенные технические характеристики автоцистерн позволят сделать процесс ликвидации пожаров более безопасным и эффективным. Кроме того, все машины обладают повышенной проходимостью, что позволяет использовать их в условиях бездорожья.

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