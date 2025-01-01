Алёна Бронникова В Перми цены на фитнес выросли за год на 22% Стоимость абонемента остаётся одной из самых низких среди городов-миллионеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на фитнес-услуги выросли в Перми на 22%. Как подсчитали аналитики «2ГИС», средняя стоимость абонемента в месяц составляет 2,6 тыс. руб. Среди российских городов-миллионеров это один из самых низких показателей — столица Прикамья заняла третье место в рейтинге.

Самый доступный по цене фитнес оказался в Омске — 2,1 тыс. руб. (+13%) и Волгограде — 2,3 тыс. (+5%). Дороже всего привести фигуру в форму оказалось в Москве — 6 тыс. (+10%) и Санкт-Петербурге — 4,5 тыс. (+5%). Сильнее всего за год цены выросли в Красноярске — на 28% (до 2,9 тыс. руб.) и Уфе — на 27% (до 3,5 тыс. руб.). Наименьший прирост наблюдается в Волгограде и Санкт-Петербурге.

С февраля 2024 года по февраль 2025-го количество фитнес-клубов в среднем среди мегаполисов выросло на 8,8%. Заметнее всего в Воронеже — на 18,4% (до 180) и Санкт-Петербурге — на 12,6% (до 971). В Перми — на 5,1%, до 204. Сокращение количества залов было зафиксировано только в Омске — до 183 (-2,1%).

По географической доступности Пермь также вошла в топ-5. В городе проживает 70,4% человек, кто живёт в 10 минутах ходьбы от ближайшего фитнес-клуба. Лидером по показателю снова стала Москва (76,3%), за ней оказались Краснодар (73,2%), Екатеринбург (72,54%) и Петербург (72,52%). Дольше всего добираться до ближайших залов пешком приходится жителям Воронежа (55,1%) и Омска (55,7%).

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