В Перми на «Протоне-ПМ» началась пусконаладка роботизированного комплекса компании Росатома Она завершится в конце мая Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

В литейном цехе АО «Протон-ПМ» (подразделение интегрированной структуры АО «НПО Энергомаш», входящей в госкорпорацию «Роскосмос») 7 мая начались работы по пусконаладке роботизированного комплекса, произведённого ООО «АтомИнтелМаш» (часть АО «Росатом Сервис», госкорпорация «Росатом»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Оборудование позволит изготавливать керамические формы, используемые для отливки заготовок деталей, применяемых в ракетно-космической и авиационной отраслях, включая двигатели РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара».

Мероприятие, посвящённое началу работ, посетили Иван Краснов, генеральный директор АО «НПО «Энергомаш», и Андрей Громов, генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш».

Предварительно, в ходе монтажных работ, были установлены конвейерная система, резервуары для суспензии, пескоструйные аппараты, робот-манипулятор и защитный кожух, а также проложена климатическая система.

С целью улучшения технологий создания литейных форм по выплавляемым моделям, конструкторское бюро ООО «АтомИнтелМаш» создало серию робототехнических комплексов «РоКоТ». Оборудование, спроектированное и произведённое специалистами компании, автоматизирует производственный процесс, повышая его эффективность и контролируемость и обеспечивая стабильность технологических параметров.

Ввод в эксплуатацию нового роботизированного комплекса является частью масштабной модернизации центра литейных компетенций АО «Протон-ПМ».

В соответствии с утверждённым графиком, специалисты АО «Протон-ПМ» и АО «АтомИнтелМаш» планируют завершить пусконаладочные работы к концу мая.

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