Здание инфекционной больницы в Кунгуре построит компания «Парма» Цена контракта — более 583 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стал известен подрядчик, который построит новый корпус инфекционного отделения больницы в Кунгуре площадью 2 тыс. кв. м. Победителем оказалось ООО «Парма».

Цена контракта составит 583,4 млн руб.

Напомним, на разработку проектной документации отводится 487 дней — до сентября 2026 года. Больницу будут строить с 2026 по 2028 год.

Согласно техзаданию, новый корпус будет одноэтажным и рассчитан на 30 койко-мест. В инфекционном отделении разместятся приёмный покой, палаты, кабинеты, служебные и подсобные помещения, зоны для ожидания, инфоматы, электронные системы управления очередью и пр.

Новая больница сможет принимать жителей из Кунгурского, Берёзовского, Ординского, Кишертского, Суксунского и Уинского округов.

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