Строительство инфекционного отделения в Кунгуре минстрой Прикамья оценил в 583 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре запланировано строительство нового корпуса инфекционного отделения местной больницы, площадью 2 тыс. кв. м и рассчитанного на 30 койко-мест. Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

По данным ведомства, существующие помещения больницы устарели как морально, так и технически. Отмечается, что это единственное отделение многопрофильного медицинского учреждения, принимающее пациентов с инфекционными заболеваниями не только из Кунгура, но и из близлежащих Берёзовского, Ординского, Кишертского, Суксунского и Уинского округов.

На портале государственных закупок размещена информация о поиске компании, которая займётся проектированием и строительством нового корпуса. Подрядчик должен быть выбран к 6 мая. Стартовая цена контракта составляет 583 458 580,57 руб.

На разработку проектной документации отводится 487 дней — до сентября 2026 года. Период строительства запланирован с 2026 по 2028 год.

В новом корпусе инфекционного отделения разместятся приёмный покой, палаты, кабинеты, служебные и подсобные помещения, зоны для ожидания, инфоматы, электронные системы управления очередью и пр.

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