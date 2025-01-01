Реконструкцию корпусов Пермского университета продлили до сентября Возникла потребность в дополнительных работах Поделиться Твитнуть

В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края сообщили порталу perm.aif.ru о продлении сроков реконструкции двух зданий Пермского университета.

Начатые в июне 2024 года реставрационные работы в корпусах № 2 (ул. Генкеля, 7) и № 4 (ул. Генкеля, 7а) затянулись. Оба строения имеют статус объектов культурного наследия, что обусловило выступление краевой инспекции по охране ОКН в качестве заказчика. Из регионального бюджета на ремонт и адаптацию указанных корпусов к современным требованиям было выделено свыше 265 млн руб.

Изначально планировалось завершить работы в корпусе № 4 к сентябрю, а в корпусе № 2 — к декабрю 2024 года, однако к настоящему времени ремонтные мероприятия не завершены.

Как пояснили представители Госинспекции по охране ОКН Пермского края, в ходе работ возникла потребность в дополнительных мероприятиях, предусмотренных выданным разрешением. В связи с этим были подписаны дополнительные соглашения к действующим государственным контрактам.

В ведомстве уточнили, что новые разрешения на продолжение работ действительны до конца сентября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.