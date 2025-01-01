Алёна Бронникова Поставку памятных знаков «Семейная гордость» в Прикамье оценили в 1,1 млн рублей Знаки отличия будут выдавать представителям трудовых династий Поделиться Твитнуть

Скриншот видео прямого эфира в студии "ГТРК-Пермь"

Министерство труда и социального развития Прикамья завершило приём заявок на участие в электронном аукционе по поставке памятного знака «Семейная гордость». На сайте госзакупок указано, что дата подведения итогов — 13 мая.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,17 млн руб. Источник финансирования — региональный бюджет. Срок исполнения — 30 июня.

Согласно протоколу торгов, участие приняли три организации. Самая низкая цена предложена участником № 1 — 1,11 млн руб. (снижение на 5,05%).

По условиям техзадания, победитель должен будет в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта изготовить и доставить 250 памятных знаков «Семейная гордость» с футляром и 3750 фрачных знаков «Семейная гордость» по адресу: ул. Ленина, 51 в Перми. Памятные знаки представляют собой круглые двусторонние медали диаметром 50 мм с изображением герба Пермского края, фрачные — рельефное изображение герба размером 21*25 мм. Знаки отличия должны быть изготовлены из мельхиора.

О том, что в регионе разработан специальный памятный знак, стало известно в сентябре 2024 года. Знак «Семейная гордость» планируют вручать трудовым династиям, представители которых в течение трёх или более поколений трудятся в одной профессиональной сфере и имеют поощрения за достижения.

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