В Пермском крае будут выдавать знаки отличия «Семейная гордость» Его смогут получить представители трудовых династий Поделиться Твитнуть

Скриншот видео прямого эфира в студии "ГТРК-Пермь"

В прямом эфире студии «ГТРК-Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в регионе разработан специальный памятный знак, который называется «Семейная гордость». Его планируют вручать трудовым династиям, представители которых в течение трёх или более поколений трудятся в одной профессиональной сфере, а также имеют поощрения за достижения в труде.

«Этим символом будут награждаться трудовые династии. Этот год по решению президента был объявлен Годом семьи, и для нас очень важно привлечь внимание людей к семейным традиционным ценностям», — рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в Пермском крае уже есть знак отличия, который власти ввели несколько лет назад, — «Сохранение семейных ценностей». Он вручается семейным парам, которые прожили в браке более 50 лет.

«Мы — промышленный регион, опорный край нашей российской державы, и трудовые династии, которые трудятся на заводах, в образовании и в медицине — это та гордость, которую мы должны испытывать за таких людей, и стремиться воспитывать нашу молодёжь именно так», — отметил Махонин.

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