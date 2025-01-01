В мэрии Перми назвали номера автобусов, которые изменят маршруты движения 9 мая И напомнили, что проезд в общественном транспорте в этот день будет бесплатным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, в связи с праздничными мероприятиями 9 мая, с 5 утра до половины второго дня, автобусы под номерами 1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77 и 81 изменят свои маршруты, объезжая закрытые участки по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 движение этих автобусов будет направлено по ул. Революции, об этом сообщили в администрации города.

Автобусы, курсирующие с правого берега, будут временно следовать по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова, минуя привычные участки. Маршруты под номерами 7, 41, 46 и 60 будут сокращены, их конечная остановка будет перенесена к «Улице Попова» (на ул. Петропавловской). Маршрут №35 временно исключит из своего пути ул. Ленина.

Начиная с 15:00, большинство автобусных маршрутов вернутся к своим обычным схемам движения. Однако ограничения продолжат действовать для автобусов, следующих по улицам Ленина и Борчанинова.

Следует напомнить, что 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным для всех пассажиров. Более того, по завершении праздничного фейерверка будет продлена работа некоторых автобусных маршрутов.

Ранее в минтрансе рассказали, какие улицы в Перми и на какое время будут закрыты для автотранспорта 9 мая.

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