В рамках международной акции в Перми заложили Сад памяти в сквере Победителей Всего в Прикамье для участия подготовлено 116 площадок Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках международной акции «Сад памяти» 6 мая были высажены ивы и сирени в Сквере Победителей в микрорайоне Крохалева. По информации краевого правительства, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны жителях Прикамья посадили саженцы 20 ив «Памяти Бажова» и 35 кустов сирени, участие приняли более 150 человек.

В целом в период проведения акции на территории региона планируется посадить более 10 тыс. деревьев в 116 локациях, в том числе 450 — в Перми. Принять участие может любой желающий. За три года участие в акции приняли более 5 тыс. жителей Пермского края, высажено свыше 612 тыс. деревьев.

Как писал ранее «Новый компаньон», в течение мая в 20 пермских школах планируется высадка аллей памяти из сирени. Акция продлится до 22 июня 2025 года, в России и за рубежом высадят 27 млн деревьев — по числу погибших в годы войны.

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