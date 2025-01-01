В Пермском крае подготовлено более 100 площадок для участия в проекте «Сад памяти» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае готовятся к проведению международной акции «Сад памяти». Уже определено свыше сотни площадок, где жители региона смогут принять участие в посадке деревьев, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Организаторы сообщают, что в течение мая в 20 пермских школах планируется высадка аллей памяти из сирени.

К акции может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо выбрать свой регион на интерактивной карте сайта и зарегистрироваться на удобной площадке. Необходимые инструменты и саженцы будут предоставлены на месте. Участники также могут самостоятельно высаживать деревья в память о героях и отмечать локации на карте проекта.

В рамках акции, которая продлится до 22 июня 2025 года, в России и за рубежом планируется высадить 27 млн деревьев — по числу погибших в годы войны. Акция, посвящённая Году защитника Отечества, охватит все регионы РФ.

За пять лет проведения акции сотни тысяч добровольцев высадили более 130 млн деревьев в 78 странах мира.

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