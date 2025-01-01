В Пермском муниципальном округе открыли памятник бойцам СВО Поделиться Твитнуть

скриншот видео со страницы ВКонтакте Ольги Андриановой

В деревне Болгары (Пермский муниципальный округ) состоялось открытие памятника, посвящённого военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Об этом пишет ВЕТТА.

Видеозапись с церемонии открытия опубликовала глава округа Ольга Андрианова на своей странице ВКонтакте. В мероприятии приняли участие местные жители, ветераны вооружённых сил, а также юнармейцы. Завершением церемонии стал торжественный залп.

Ольга Андрианова отметила, что данный памятник стал финальной частью мемориального комплекса, в который уже входят памятники, увековечивающие память ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, тем самым объединяя память о защитниках Отечества разных эпох.

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