Крупный дорожный подрядчик «переехал» из Уфы в Пермь «Уралмостострой» сменил юридический адрес Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Акционерное общество «Уралмостострой», известное как исполнитель значимых государственных заказов в Прикамье, завершило процедуру смены юридического адреса с Уфы на Пермь. Это произошло 29 апреля. Информация доступна в «СПАРК-Интерфакс». Новый адрес регистрации: ул. Фоминская, 51, где располагается пермское подразделение АО — «Мостоотряд № 123», пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Как сообщал источник, осведомлённый о деятельности «Уралмостостроя», решение о перерегистрации связано с увеличением объёмов дорожного строительства, выполняемых компанией в Пермском крае. Это позволит предприятию осуществлять налоговые выплаты в бюджет Прикамья.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» за 2022 год, контроль над компанией осуществляют три физических лица: Павел Рабухин, Юлия Морозова и Игорь Печёнкин. Финансовые результаты деятельности АО за 2023 год демонстрируют выручку от реализации, превышающую 11 млрд руб., а чистая прибыль составила более 71,8 млн руб.

После завершения перерегистрации в Перми компания будет направлять ряд налоговых платежей в краевой бюджет. В первую очередь, речь идёт о налоге на прибыль организаций (где стандартная ставка составляет 20%, из которых 17% поступают в бюджет региона). Кроме того, в региональный бюджет будет уплачиваться транспортный налог.

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