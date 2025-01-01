В Прикамье 7 мая простятся с погибшим на СВО Максимом Федосеевым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Косинского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье и близким жителя Пермского края Максима Федосеева. Он погиб в зоне СВО, об этом власти сообщили в сосетях.

Мужчина родился 24 февраля 1975 года, с января 2025 года служил по контракту в зоне специальной военной операции на территории Украины, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, занимая должность гвардии рядового.

10 марта Максим Иванович погиб, выполняя обязанности военной службы.

Прощание с военнослужащим состоится по адресу: село Коса, ул. Первомайская, дом 58, 7 мая с 10:00 до 12:30.

Траурный митинг пройдёт в 13:00 на площади Культурно-Досугового Центра.

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