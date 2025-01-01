Власти Перми заключили контракты на строительство двух новых водопроводов Поделиться Твитнуть

По итогам публичных электронных аукционов, муниципалитет заключил контракты на строительство двух новых водопроводов в Орджоникидзевском районе Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с компанией «Вертикаль» подписан документ на проведение комплекса работ в м/р Энергетик. В рамках контракта предусмотрены инженерные изыскания, подготовка проектной документации и непосредственное строительство водопроводных коммуникаций. Протяженность новой водопроводной сети составит приблизительно 1,5 км. Окончание всех работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Аналогичный муниципальный контракт подписан с ООО «Проектный институт «ИЖТЕХПРОЕКТ» для проведения работ в м/р Турбино. Этот контракт также включает инженерные изыскания, разработку проекта и строительство водопроводной сети. Длина новых сетей здесь составит около 4,5 км, а сдача объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2025 года.

Оба проекта по строительству водопроводных сетей реализуются в рамках муниципальной программы, направленной на улучшение и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Перми.

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